БГ сел за гончарный круг, чтобы помочь детям

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Борис Гребенщиков присоединился к благотворительному проекту «Тёплое искусство», который реализуют гончарная студия «Лисий Остров» совместно с Благотворительным фондом «Тёплый дом».

В рамках этого проекта известные люди Петербурга изготавливают за гончарным кругом керамические изделия, которые потом выставляются на аукционе. Все собранные от продажи средства будут переданы подопечным фонда «Тёплый дом» – семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. В проекте уже приняли участие Полина Фрадкина, Кирилл Миллер, Николай Копейкин, Олег Гаркуша, Александр Друзь и другие именитые петербуржцы.

В этот раз импровизированная керамическая мастерская была организована прямо в музыкальной студии известного музыканта. Борис Гребенщиков под руководством керамиста «Лисьего Острова» Кристины Степановой создал блюдо в японской технике нерияги. Теперь оно пройдет все этапы обработки керамики – сушку, обжиг, покрытие глазурью – и станет одним из главных лотов аукциона.