Убийцей трех человек в Ульяновске назвали главу семейства

Убийцей жительницы Ульяновска и двух ее дочерей назвали отца семейства. Его тело тоже нашли на месте преступления, сообщает 26 декабря региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 48-летний глава семейства застрелил супругу, а также дочерей 11 и 15 лет. Он покушался и на 17-летнего сына, но тот смог дать отпор и выжил. Сейчас молодой человек в больнице.

Источник в следственных органах, на который ссылается РБК, отмечает, что у ульяновской пары есть еще двое детей, они живы.

Причина жестокой расправы над семьей неизвестна.