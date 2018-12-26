ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ГК «Эталон»

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2, аккредитован банком «ДельтаКредит» и СМП Банком.

Купить квартиру в ЖК «Петровская Доминанта» с помощью ипотеки от банка «ДельтаКредит» можно при первоначальном взносе в размере от 15% от стоимости жилья. Со справкой о зарплате по форме 3 НДФЛ процентная ставка по ипотечному кредиту составит от 10,75%, с подтверждением доходов по форме банка – от 11,25%. При увеличении первоначального взноса до 50% от стоимости квартиры и выше возможно одобрение ипотечного кредита со ставкой от 10,25%. Срок кредитования в банке «ДельтаКредит» – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 8 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

Ипотечный кредит от СМП Банка можно оформить при условии внесения первоначального взноса от 15%, в этом случае процентная ставка составит от 10,29%. Срок кредитования – от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 400 тыс рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://smpbank.ru

Жилой комплекс бизнес-класса «Петровская доминанта» представляет собой три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В комплексе запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами. Уникальное расположение жилого комплекса позволит будущим жителям наслаждаться прекрасными видами водной глади Финского залива и Малой Невы. Ввод ЖК «Петровская Доминанта» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

АО «СМП Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №3368 от 16 декабря 2014 года

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/