Цена нефти на торгах упала почти до 50 долларов

Фьючерсы на нефть WTI и Brent продолжают снижаться на фоне бюджетного кризиса в США.

Цена нефти марки BRENT на открытии торгов 26 декабря на Московской фондовой бирже держится на отметке около 50 долларов за баррель. По данным на 10.20 по московскому времени, фьючерсы североморской нефти составляют 50,27 доллара за баррель с поставкой в феврале.

В ходе торгов на азиатских биржах снизились и котировки фьючерсов на нефть WTI. Так, средняя стоимость барреля упала до 42,75 доллара.

Отметим, что накануне торги на биржах были закрыты из-за Рождества. Американские рынки открываются 26 декабря, а европейские – на день позже. Из-за этого объем торгов сегодня небольшой.

Котировки на черное золото падают третью торговую сессию подряд, несмотря на заверения ОПЕК о временном характере спада. Сейчас на котировки сильное влияние оказывает так называемый шатдаун в США, в рамках которого бюджетный кризис привел к приостановке работы некоторых госструктур. Это аналитики называют основной причиной обвала рынков.