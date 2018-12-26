Из-за двух выездов на встречку в Петербурге и области погиб человек, пострадали пятеро

Два выезда на встречную полосу в Петербурге и Ленобласти минувшим вечером привели к тяжёлым последствиям. В общей сложности травмы получили пятеро, один человек скончался.

Как сообщает УГИБДД по городу и области, 25 декабря около 21 часа на 89-м километре автодороги «Кола» (Кировский район области) 42-летний водитель «УАЗа», по предварительной версии, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой».

Водитель «Мазды» – 28-летний мужчина – погиб. На фотографиях «Дорожного инспектора» «ВКонтакте» видно, что удар пришёлся как раз на сторону водителя. Его ровесник-пассажир получил травмы. Был госпитализирован и водитель «УАЗа» – в состоянии средней степени тяжести.

Другое ДТП – «молодёжное». Ближе к 18 часам на проспекте Народного Ополчения, 68, на встречку выехала девушка 21 года за рулём «КИА Рио» и врезалась в «Соболь» («ГАЗ»). Госпитализированы три девушки из «КИА»: сама водитель – в состоянии легкой степени вреда, её 22-летние пассажирки: одна в состоянии средней степени тяжести, другая – лёгкой. 22-летний водитель «Соболя» остался невредим, сообщает УГИБДД.