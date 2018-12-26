Автомобиль врезался в КПП в Домодедово. СМИ пишут о налете, целью которого были миллионы обнальщиков

Автомобиль протаранил КПП в московском аэропорту Домодедово утром 26 декабря. Пострадали два человека.

По данным Znak.com, по официальной версии, водитель автомобиля не справился с управлением после конфликта, который у него произошел с другим участником движения. Потеряв контроль над рулем, он въехал в контрольно-пропускной пункт, где сбил охранника.

Есть в прессе и другие данные, пока неподтвержденные. Якобы попавшая в ДТП машина — каршеринговая. Она перевозила 10 миллионов рублей, принадлежащих обнальщикам. Когда автомобиль ехал по территории воздушной гавани, на него напали налетчики. Они вытащили сумку с деньгами, водитель резко вывернул руль — транспортное средство угодило в КПП.

Пострадали водитель автомобиля и охранник аэропорта.