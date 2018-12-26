Минздрав мечтает запретить продажу сигарет в России. Через 30 лет

Уровень потребления табака в России хотят снизить до 5%, а потом и вовсе вывести сигареты из легального оборота. Правда, произойдет это только через 30 лет. Такие планы прописаны в концепции по противодействию потребления табака, родившейся в недрах Минздрава.

О проекте документа 26 декабря сообщил ТАСС, подлинность концепции подтвердили в министерстве.

Чиновники называют целью концепции существенное снижение потребления табака к 2050 году. За этим следует «последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота».

Инициатива, по задумке Минздрава, максимально снизит показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака в России.

Предполагается, что снижение потребления табака будет снижаться на 0,5 процентных пункта ежегодно. Также проект блокирует появление новых видов табака и распространение электронных сигарет.

В Минздраве назвали уровень «прокуренности» населения высоким. Особой популярностью у молодежи пользуются электронные сигареты и «различные испарители». Курить начинают даже те представители юного поколения, кто раньше не был замечен в пристрастии к никотину. В ведомостве увидели в этом угрозу «новой эпидемии никотиновой зависимости».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году по сравнению с 2009 годом потребление табака в России снизилось на 21,5%.