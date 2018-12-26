Трубу, которую от прорыва не спасла инспекция Беглова, заварили. Теплосеть обновили на 8,5 метра

Теплоэнергетики закончили сварочные работы на магистральной сети в Невском районе Петербурга ночью 26 декабря. К утру в трубу, которая греет 485 зданий, залили кипяток.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», основные ремонтные работы возле 6-го дома по проспекту Большевиков были закончены в три часа ночи. После теплоэнергетики приступили к заполнению трубы и восстановлению циркуляции.

Заменить пришлось 8,5 метра сети. На время работ, закончить которые в компании обещали к четырем часам дня 26 декабря, на пониженных параметрах отопление поступало в 485 зданий.

Местные жители жаловались на слишком частые встречи с аварийной бригадой. По их словам, латать трубу теплоэнергетики приезжали четвертый раз за месяц. Проверять, как идут работы на магистрали метрового диаметра, 19 декабря приезжал лично врио губернатора Александр Беглов.