Футболиста Дмитрия Аленичева лишили прав на полтора года за нетрезвое вождение

На полтора года лишен водительских прав футболист Дмитрий Аленичев. Так суд Красноярска наказал тренера местной команды «Енисей» за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает 26 декабря портал NGS24.RU, также спортсмен заплатит 30 тысяч рублей штрафа за отказ от медицинского освидетельствования.

Решение суда может быть оспорено в течение десяти дней.

Аленичев и его представители на заседание не пришли.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», один из самых известных российских футболистов был задержан в Красноярске в ноябре. По утверждению ГИБДД, он ехал пьяным за рулем. Сам Аленичев заявил, что пил только безалкогольное пиво. Задержание он назвал провокацией, направленной на то, чтобы он ушел из «Енисея».

Такое же наказание — полтора года в качестве пешехода и 30 тысяч рублей штрафа – понес воспитанник футбольного клуба «Зенит» Евгений Башкиров. Игрока «Крыльев Советов» поймали пьяным за рулем в Самаре ночью 14 октября.