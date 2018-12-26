Происшествия
Футболиста Дмитрия Аленичева лишили прав на полтора года за нетрезвое вождение
На полтора года лишен водительских прав футболист Дмитрий Аленичев. Так суд Красноярска наказал тренера местной команды «Енисей» за вождение в нетрезвом виде.
Как сообщает 26 декабря портал NGS24.RU, также спортсмен заплатит 30 тысяч рублей штрафа за отказ от медицинского освидетельствования.
Решение суда может быть оспорено в течение десяти дней.
Аленичев и его представители на заседание не пришли.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», один из самых известных российских футболистов был задержан в Красноярске в ноябре. По утверждению ГИБДД, он ехал пьяным за рулем. Сам Аленичев заявил, что пил только безалкогольное пиво. Задержание он назвал провокацией, направленной на то, чтобы он ушел из «Енисея».
Такое же наказание — полтора года в качестве пешехода и 30 тысяч рублей штрафа – понес воспитанник футбольного клуба «Зенит» Евгений Башкиров. Игрока «Крыльев Советов» поймали пьяным за рулем в Самаре ночью 14 октября.