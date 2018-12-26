Несовершеннолетний провел пьяную ночь в квартире нового знакомого. Собутыльник оказался педофилом

В полицию Приморского района Петербурга с заявлением о разврате обратилась мама молодого человека школьного возраста. Прежде чем залезать в штаны, новый приятель молодого человека напоил.

По информации «Фонтанки», вечеринка проходила в гостях у мужчины по имени Дмитрий. Никаких других данных про него потерпевший сообщить не смог. Однако 16-летний молодой человек запомнил номер дома по проспекту Героев, где до него домогался собутыльник. О случившемся он рассказал матери, та к вечеру 25 декабря обратилась в полицию.