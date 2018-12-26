Почти половина российских компаний заявила о хакерских атаках в 2018 году

Почти половина крупных компаний в российских регионах пострадала от хакеров в уходящем году. В атаках признались 47% опрошенных социологами Positive Technologies.

Как сообщает 26 декабря «Коммерсант», чаще других от взломщиков страдали нефтегазовые (75%) и промышленные (52%) компании, а также государственные и финансовые организации (46% и 45% соответственно).

В финансовые потери вылились атаки на 32% компаний. Каждая четвертая фирма понесла убытки от простоя инфраструктуры. Свой ущерб в сумму до 500 тыс. руб. оценили 43% компаний, в 5–10 млн руб.— 8%, в 10–20 млн руб.— 3%.

Самыми частыми угрозами стали вирусы-шифровальщики и майнеры (60%), фишинг — попытка доступа к логинам и паролям (57%). Целевым атакам подверглось всего 4% организаций.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что более 1,8 триллиона рублей в течение ближайших пяти лет выделят в России на нацпрограмму по развитию цифровой экономики. При этом более 30 млрд рублей направят на информационную безопасность. «Будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем», – пообещал Медведев. Он назвал кибервойны «вполне серьезной угрозой».