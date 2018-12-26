Водители в Петербурге остались без зарплаты. Миллионы из офиса такси «068» унес человек в маске

Генеральный директор ООО «Санкт-Петербургское такси 068» обратился в полицию с заявлением о краже. После визита человека в маске ящик с деньгами в кабинете бухгалтера опустел на 3,5 миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», преступник обшаривал офис организации в Гаражном проезде, дом 2, поздним вечером 24 декабря. На следующее утро гендиректор таксомоторной компании обратился в полицию и рассказал, что из металлического ящика исчезли 3,5 млн рублей, деньги предназначались сотрудникам. У заявителя нет предположений о том, каким образом вор смог залезть в помещение. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».