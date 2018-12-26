Самым эффективно управляемым городом РФ названа Тюмень. Аутсайдером - Махачкала

Очередной рейтинг эффективности управления городами подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В апреле—декабре 2018 года самым плохо управляемым городом страны стала Махачкала, занявшая 92 строчку.

Итоги исследования приводит 26 декабря РБК. К аутсайдерской позиции столицы Дагестана привел громкий коррупционный скандал в республике: 7 ноября бывший мэр Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Он находится под домашним арестом.

Немногим лучше дела у Владивостока. Он только на одну строчку выше, при том, что ранее занимал 83-е место. Причина — отставка мэра Игоря Пушкарева, которой предшествовало задержание за взятку. Сменщик градоначальника Виталий Веркеенко тоже покинул пост – после сентябрьских выборов главы Приморья, результаты которых были аннулированы. Сейчас появился очередной ио мэра. Аналитики констатируют, что в городе в рассматриваемый период «устойчивая и эффективная власть практически отсутствовала».

Замыкает тройку неэффективных городов Петрозаводск, который находится на 90 месте. Недалеко от него ушли Волгоград и Улан-Удэ. Причина низкого рейтинга карельской столицы — в провальной инвестиционной политике и в том, что власти города мало внимания уделяют улучшению жилищных условий граждан и уровню финансирования ЖКХ.

А вот лидером рейтинга стала Тюмень. На втором месте — Казань. Бронза — у Салехарда. В пятерку вошли также Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск. Лидерство Тюмени было фактически признано и федеральной властью, ведь именно градоначальник областного центра в середине года был назначен врио губернатора Тюменской области.

Авторы исследования констатируют: в России сейчас немного городов, демонстрирующих стабильно высокий результат по всем направлениям работы. Ведь даже лидеры из первой пятерки могут считаться лишь «середнячками».