Специалиста по пиявкам из центра восточной медицины с простреленным животом отпустили лечиться дома

Состояние врача Оксаны Ким, в которую во время процедуры иглоукалывания в центре «Инсам» на 4-ой Советской улице в Петербурге выстрелил пенсионер, признано медиками удовлетворительным.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, Ким отправили лечиться амбулаторно. Пули из травматических пистолетов не причинили серьезного вреда здоровью специалиста по гирудо- и иглорефлексотерапии. Одна задела бедро, другая не проникла дальше передней стенки живота.

Что касается клиента, то убившая его пуля попала в висок. На оба пущенных в ход пистолета у стрелявшего были разрешения.

Как ранее писала «Фонтанка», стрельбу медицинском центре «Инсам» на 4-й Советской улице ближе к четырем часам дня 25 декабря устроил петербуржец Сергей Березиков. В середине 1990-х он числился в федеральном розыске по уголовному делу об избиении человека в Невском районе, какой-либо официальной деятельностью в городе не отметился. Оружие он достал во время процедуры иглоукалывания. Пострадавшая врач Оксана Ким в «Инсаме» занимается иглорефлексотерапией и гирудотерапией – лечением пиявками. К ней обращаются с болевыми синдромами позвоночника, астмой, венерическими, кожными и гинекологическими заболеваниями.