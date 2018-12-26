Главком ВМФ РФ заявил о наращивании Штатами высокоточного оружия в морских водах, близких к России

Соединенные Штаты наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия в морских водах, прилегающих к России. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флотом РФ Владимир Королев. Он успокоил россиян: в наступающем году численность отечественных военных кораблей позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений».

«В наступающем 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов»,— заявил Королев, слова которого приводит «Красная звезда» 26 декабря.

Нарастание присутствия ВМФ РФ в мировом океане объяснил резким нарастанием «развертывания морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также объектов военной инфраструктуры».

Напомним, на днях американская разведка сообщила об успешных тестах российской гиперзвуковой ракеты морского базирования. Запущенная 10 декабря ракета смогла развить скорость в 8 Маха, что выше скорости звука в 8 раз.

Ранее МИД РФ назвал дестабилизирующими действия США, развертывающих у российской границы установки, способные применять крылатые ракеты Tomahawk. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что размещение американцами Tomahawk — нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США же планируют выйти из договора.