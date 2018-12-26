Неизвестный расстрелял из пистолета двух мужчин в центре Казани, после чего скрылся

Двое мужчин оказались в больнице после перестрелки в самом центре Казани вечером 25 декабря. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии – он получил пулю в лоб, другой пострадавший ранен в живот.

Инцидент произошёл у кафе "Стамбул" на Университетской набережной около половины седьмого вечера. По словам очевидцев в соцсетях, там проходил новогодний корпоратив. Как сообщает "Казанский репортёр", изначально преступник напал на директора ломбарда. В результате двое получили ранения, предположительно из травматического пистолета, а сам преступник скрылся на автомобиле с места происшествия. Сейчас его поисками занимается полиция, а на месте работают следователи.

В Сеть также попала видеозапись с камеры наблюдения, на кадрах зафиксирован момент потасовки и последовавшей стрельбы.

Антон Райхштат

Напомним, во вторник в Петербурге клиент центра восточной медицины "Инсам" выстрелил в живот специалисту по лечению венерических заболеваний. Стрелявшим оказался 67-летний петербуржец, его нашли в том же учреждении погибшим от собственной пули. Возбуждено уголовное дело.