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26.12.2018 00:12
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Требовавший отставки областного губернатора дольщик Головко сдал в полицию активистку Шитик. Там ее ждал «господин полицейский»

Называющий себя лидером движения обманутых дольщиков Александр Головко пожаловался в полицию на петербургскую оппозиционеру и сторонницу партии «Яблоко» Шахназ Шитик. Поводом стал ее визит в офис партии, где он устраивал встречу.

Как рассказал «Фонтанке» депутат ЗакСа Борис Вишневский, Головко обратился в партию «Яблоко» с просьбой предоставить ему помещение для встречи с дольщиками. Туда вечером 25 декабря пришла активистка Шахназ Шитик, также пострадавшая от нерадивых строителей. Однако, по словам депутата, Головко видеть ее на встрече не захотел и потребовал покинуть помещение. «Она позвонила мне, я – секретарю офиса. Настоял, чтобы Шитик оставили, ведь встреча свободная, открытая для всех»,-говорит депутат. По его словам, Шитик осталась пить чай в партии, однако долго насладиться компанией дольщиков и яблочной атрибутикой ей не удалось- за ней приехала полиция.

«Головко, как говорят в отделе, написал на неё заявление о мелком хулиганстве. Полицеские приехали, скрутили ее, сорвали блузку и увезли»,-пересказал Вишневский. Якобы уже в 78 отделе Шитик встретился «господин полицейский» (так он просит называть его на митингах) Руслан Сентемов и общение с ним будто бы закончилось для неё сломанной рукой. Во всяком случае из 78 отдела полиции ее увезли в больницу, поставили шину и увезли обратно. На данный момент Шитик все ещё находится в полиции, в отношении неё составляют протокол о мелком хулиганстве ( 20.1 КоАП РФ часть 2). В случае признания судом виновной ей грозит штраф или арест до 15 суток.

Отметим, что Шитик осенью уже становилась героиней новостей. 7 сентября Шахназ Шитик и еще несколько человек, изображавших пенсионеров, тащили по Невскому «повозку», в которой ехал «Владимир Путин». Во время акции обманутых дольщиков в Свердловском саду 16 сентября росгвардеец наступил Шахназ на грудь, а в лицо распылили перцовый газ. Женщине стало плохо, и ее отвезли в Мариинскую больницу. Пока она была в приемном покое, появились полицейские и попытались увезти ее в 78-й отдел полиции. 18 сентября Дзержинский районный суд дал Шахназ Шитик 20 суток ареста.

Головко же известен тем, что регулярно организует акции обманутых дольщиков, а в сентябре предложил противникам пенсионной реформы присоединиться к его акции , однако в итоге сам же и обматерил несогласных.

В декабре 2018 года он подавал заявку на митинг против губернатора Александра Дрозденко. Смольный согласовал акцию, а потом передумал. Буквально через несколько дней глава комитета по законности Леонид Богданов ушёл в отставку.

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