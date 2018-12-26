Сирийские СМИ сообщили об атаке на Дамаск из воздушного пространства Ливана

Государственные СМИ Сирии утверждают, что ливанское воздушное пространство было использовано для воздушной атаки на окрестности Дамаска вечером 25 декабря.

"Вражеская агрессия была осуществлена через ливанское воздушное пространство, были сбиты несколько вражеских целей", – передает гостелеканал Сирии со ссылкой на корреспондента. Аналогичное сообщение опубликовало госагентство SANA, опубликовав видео сбиваемых ракет.

Ранее гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщил, что ПВО Сирии отразили атаку на западные окрестности сирийской столицы. Ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильские военные самолеты вторглись вечером в воздушное пространство южного Ливана и выполнили маневры на низкой высоте.