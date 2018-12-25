Двух взрослых и двоих детей нашли застреленными в квартире в Ульяновске

Следователи Следственного управления СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырех жителей Ульяновска, чьи тела найдены с огнестрельными ранениями, сообщается на официальном сайте ведомства 25 декабря.

Убиты 48-летняя местная жительница, ее двое несовершеннолетних детей – девочки 15 и 11 лет, и неизвестный мужчина около 40 лет, говорится в сообщении.

"По данным следствия, 25 декабря в квартире одного из домов в Заволжском районе Ульяновска с огнестрельными ранениями обнаружены тела четырех человек.... 17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", – говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).