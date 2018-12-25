Стрельбу в медцентре Петербурга устроил одинокий пенсионер

Стрелком из центра восточной медицины «Инсам» был 67-летний петербуржец Сергей Березиков. Он обратился к специалисту по лечению деликатных заболеваний и во время иглотерапии вспылил.

Как стало известно «Фонтанке», Березиков родился в Ленинграде. В середине 1990-х он числился в федеральном розыске по уголовному делу об избиении человека в Невском районе. На какое-то время Березиков перебрался в Иркутскую область, в начале 2000-х вернулся в Петербург. Чем Сергей Борисович зарабатывал на жизнь, история умалчивает. К моменту гибели он являлся владельцем двухкомнатной квартиры в Кузнечном переулке, жил один. Судя по внесению в 2006-м году в базу алиментщиков, у него есть дети. За ним числилась десятилетняя «Шкода Октавиа», дисциплинированным водителем Березикова назвать нельзя.

По версии следствия, пенсионер пришел на прием к врачу «Инсама» и во время процедуры вынул два травматических пистолета. Пострадавшая госпитализирована в Мариинскую больницу с огнестрельными ранениями живота и ноги, Березикова нашли в медцентре погибшим от собственной пули. Уголовное дело по покушению на убийство врача будет прекращено.