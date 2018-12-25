Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении людям предпенсионного возраста права на обязательную долю в наследстве, сообщает 25 декабря пресс-служба Кремля.

Документ, вносящий изменение в Гражданский кодекс РФ, предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин – на уровне 55 лет, для мужчин – на уровне 60 лет.

"Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти", – заявил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснял, что в настоящее время в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону – так называемая "обязательная доля".

"Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав", – сказал Крашенинников.