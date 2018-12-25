Налетчики в балаклавах и СОБР Росгвардии сыграли в догонялки. От пули еще никто не убегал

В Пушкине со стрельбой задержали налетчиков на салон сотовой связи «Связной». Вооруженная пара в балаклавах посягнула на выручку безобидных продавцов, не заметив тяжелых взглядов гвардейского спецназа.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 25 декабря налетчики ворвались в салон на Ленинградской улице, 1, наставили пистолеты на персонал и с южным акцентом предъявили право на кассу. Их пожелание было исполнено, но в дверях появились бойцы СОБР Росгвардии и оперативники «разбойного» отдела УУР ГУ МВД. Команду «Лежать!» расслышал один налетчик, второму показалось логичным сигануть в окно. Полицейский выстрелил из табельного пистолета вверх, а потом и в сторону беглеца. Тому хватило, он образумился и сдался.

Подозреваемыми оказались путешественники из Дагестана. Их проверяют на причастность к серии нападений, совершенных за несколько месяцев. Пара с акцентом, например, отличилась в октябре на Светлановском проспекте, «Связной» остался без 230 тысяч.