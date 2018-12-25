Путин разрешил бесплатно рыбачить

Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 25 декабря.

Изменения в федеральном законе закрепляют норму о бесплатном рыболовстве в личных целях. Также документ разрешает использовать сети в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но ограничивает их продажу, а также запрещает электроудочки. Помимо этого, закон вводит понятие суточной нормы вылова.

Законопроект принят Госдумой в третьем чтении 12 декабря.