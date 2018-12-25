Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по решению спорных вопросов

Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — сказал Силуанов.

Он также сообщил, что в ходе переговоров затрагивались вопросы всей повестки двусторонних отношений. По его словам, в первую очередь обсуждались изменения, которые будут происходить в налоговом законодательстве России в 2019 году, а также планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора в России. Кроме того, обсуждались вопросы совместных действий России и Белоруссии в области ценообразования на газ и энергоресурсы.

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — добавил Силуанов, отметив, что создаваемая рабочая группа будет работать именно в этих целях.