Петербург парализовала метель. На улицы города выйдут более 900 снегоуборочных машин

Петербург оказался во власти непогоды вечером 25 декабря. Метель буквально парализовала город: пешеходам приходится пробираться по заметённым тротуарам, а водителям – стоять в локальных пробках из-за множества аварий. Тем временем на дороги вышли сотни снегоуборочных машин, которые метут не занятые машинами участки.

В ночь на 27 декабря метеорологи обещают мокрый снег и ветер с порывами до 16 метров в секунду. К утру гололедица будет обеспечена. "Фонтанка" ранее писала подробно о погоде в ближайшие дни. Чтобы минимизировать количество ДТП и заторов, этой ночью на улицы Петербурга выйдут свыше 900 единиц уборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, трактора с плугом и щёткой, лаповые и фронтальные погрузчики и другие. Если снег усилится, количество спецавтомобилей будет увеличено.

По распоряжению председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского дорожники будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока в этом будет необходимость, сообщили в пресс-службе.

Ну а пока небольшая видимость из-за метели, снежная каша на дороге и спешка сделали своё дело – сервис Яндекс.Пробки показывает массу аварий в Петербурге. Звание "ДТП вечера" по праву заслужила "гармошка" из десятка машин на Невском проспекте у поворота на Дворцовую площадь.