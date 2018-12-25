Росрыболовство предложило компенсировать расходы на холодильники для хранения рыбы

Минсельхоз рассмотрит возможность возмещения затрат на строительство холодильников для хранения рыбы за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза 25 декабря. Мера была предложена Росрыболовством.

«Росрыболовство предлагает рассмотреть возможность возмещения из федерального бюджета части капитальных затрат на строительство холодильников. Данная мера поддержки будет рассмотрена Минсельхозом России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе отметили, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании в Росрыболовстве сообщил о необходимости наращивать строительство холодильных мощностей. Без этого, по его словам, невозможно нарастить добычу и переработку рыбы и морепродуктов.

По словам главы Минсельхоза, объем вылова водных биоресурсов по состоянию на 25 декабря увеличился на 5,4% (на 254 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,96 млн тонн.