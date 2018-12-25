Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Конституцию пора актуализировать. Путин настаивает на независимой экспертизе законопроектов

Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин считает, что в Конституцию можно внести изменения, пересмотрев её на актуальность положений. При этом он сказал 25 декабря, что "замахиваться на основополагающие положения" всё же не стоит.

"Найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты»,— цитирует "Коммерсант" его слова, сказанные на встрече Владимира Путина с руководством Совета федерации и Госдумы. В ответ президент заявил о необходимости проведения независимой гражданской экспертизы всех законопроектов.

"Необходимо наращивать открытую и предметную работу с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом, самим инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законодательных актов и проектов законов, которые прорабатываются Федеральным Собранием",— сказал Путин.

Ранее в журнале "Закон" вышла статья Дмитрия Медведева, приуроченная к 25-летию Конституции. В ней он написал, что изменения в Конституцию "могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти", "развитие тех или иных прав". Но никогда не должны "снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны".

А один из авторов Конституции председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин сравнил свой труд с "Мерседесом" или "БМВ", потому что "там вообще всё есть, если присмотреться".

О том, как в каких условиях принималась Конституция 1993 года, какие "дыры" в ней есть и почему лучше ничего не трогать, "Фонтанке" рассказал непосредственный участник принципиальных решений новой российской власти в начале 90-х годов, единственный госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.