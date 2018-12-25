В России учредят премии победителям международных школьных олимпиад

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа главы государства об учреждении премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано правительству РФ, проект документа должен быть готов к 1 февраля 2019 года.

"Представить в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации об учреждении премии президента Российской Федерации, которая будет присуждаться за 2018 год и последующие годы победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам в размере 1 млн рублей за золотую медаль, 500 тыс. рублей – за серебряную медаль, 400 тыс. рублей – за бронзовую медаль", – говорится в поручении.

Предполагается, что премии будут присуждаться и "каждому из их тренеров в размере, равном размеру премии, выплаченной победителю международной олимпиады по общеобразовательному предмету, занявшему более высокое призовое место".

Кабмин должен будет к 30 марта 2019 года определить порядок и сроки выплаты премий. При этом организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение их присуждения и выплаты должны будут осуществляться образовательным фондом "Талант и успех".

К этому же сроку нужно определить направления и механизмы целевого использования этих премий, предусмотрев, что в первую очередь эти средства должны использоваться для удовлетворения образовательных потребностей, обеспечения отдыха и оздоровления получателей премий, а также для обеспечения иных нужд, связанных с их развитием и самореализацией.

Начиная с 2019 года, правительство должен будет обеспечить выделение из федерального бюджета ассигнований на выплату этих премий, в том числе на выплату премий, присужденных за 2018 год. Доклад по этому поручению должен быть готов до 1 мая 2019 года.