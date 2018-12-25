Георгий Полтавченко возглавил совет директоров ОСК: Впереди - решение тяжелых вопросов

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко завершил трансформацию из руководителя крупного мегаполиса в судостроителя – главу совета директоров профильной государственной корпорации.

25 декабря состоялся совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в новом составе, который избрал своим председателем бывшего градоначальника Северной столицы, сообщили «Фонтанке» в корпорации.

Перед назначением Полтавченко выражал желание заняться наиболее тяжелыми вопросами для корпорации и вывести её на один уровень с лидерами экономики – «Газпромом» и «Роснефтью».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ОСК стремительно теряет свою монополию, и новому главе совета директоров придется определяться: он «свадебный генерал» или стратег-лоббист.

Официальное назначение бывшего чиновника затянулось с 3 октября, когда президент Владимир Путин предложил ему занять пост главы совета директоров ОСК, а на его место назначил врио губернатора Александра Беглова.