Георгий Полтавченко возглавил совет директоров ОСК: Впереди - решение тяжелых вопросов
Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко завершил трансформацию из руководителя крупного мегаполиса в судостроителя – главу совета директоров профильной государственной корпорации.
25 декабря состоялся совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в новом составе, который избрал своим председателем бывшего градоначальника Северной столицы, сообщили «Фонтанке» в корпорации.
Перед назначением Полтавченко выражал желание заняться наиболее тяжелыми вопросами для корпорации и вывести её на один уровень с лидерами экономики – «Газпромом» и «Роснефтью».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ОСК стремительно теряет свою монополию, и новому главе совета директоров придется определяться: он «свадебный генерал» или стратег-лоббист.
Официальное назначение бывшего чиновника затянулось с 3 октября, когда президент Владимир Путин предложил ему занять пост главы совета директоров ОСК, а на его место назначил врио губернатора Александра Беглова.