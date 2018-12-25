Беглов наградил главу петербургского Союза журналистов и напомнил, что в Российской империи губернаторы не давали интервью

Врио губернатора Александр Беглов 25 декабря выступил на церемонии вручения журналистской премии Смольного. Знаком отличия он наградил главу Союза журналистов Людмилу Фомичеву.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», временно исполняющий обязанности градоначальника заявил, что благодарен журналистам, так как в их публикациях руководители могут смотреться «как в зеркало».

– У вас острое перо, а у меня язык. Самое главное, чтобы зеркало не было кривым, – заметил Беглов.

Также врио губернатора спросил у журналистов, знают ли они, кому первому дал интервью в России министр, император или губернатор. И сам ответил: «По тем законам интервью императоры, министры и губернаторы не давали. А первым было интервью в 1909 году Столыпина. Он тогда сказал знаменитую фразу: «Оставьте Россию на 20 лет в покое, и вы не узнаете ее». Но я, конечно, не говорю: дайте мне 4 года, и вы не узнаете Петербург».

Во время торжественной церемонии в Доме журналистов на Невском проспекте, 70, награды также получили журналисты «Фонтанки» за спецпроект «Победить рак», радио «России», телекомпания "Мир", агентство «Интерфакс» и его руководитель Людмила Фомичева лично, а также другие медиапроекты.