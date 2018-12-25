Суд обязал застройщика «Дома у Невского» отремонтировать соседнее здание

Компании «Петербург Девелопмент» предстоит разработать проект и отремонтировать дом номер 23 на Гончарной улице. Здание пострадало в результате строительства по соседству «Дома у Невского». Такое решение 25 декабря вынес Смольнинский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 декабря.

С гражданским иском в суд обратились Дмитрий Еремеев и Сергей Иванов. Истцы указали, что в ходе строительства компанией «Петербург Девелопмент» «Дома у Невского» по стене соседнего дома номер 23 на Гончарной улице поползла трещина.

Застройщик провел работы по укреплению здания на Гончарной, в частности усилил перемычки над оконными проемами и части стен. Но это не остановило осадку дома и появление новых трещин.

Судья обязал «Петербург Девелопмент» признать уже выполненные работы капитальным ремонтом и предоставить всю документацию по ним в Жилкомсервис №3 Центрального района. Кроме того, застройщик должен разработать и согласовать проектную документацию по ремонту дома, после чего провести соответствующие работы.

«Дом у Невского» – проект элитного жилья. Согласно данным базы СПАРК, единственным владельцем ООО «Петербург Девелопмент» является ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», который на 99% принадлежит бизнесмену Эдуарду Тиктинскому.