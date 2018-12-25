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Цеповяз отбирает бизнес у своих детей через суд. Член банды «цапков» требует у отпрысков половину предприятий
Осуждённый член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз подал иск о признании за ним половины предприятий, собственниками которых являются его дети.
Как сообщает 25 декабря «Комсомольская правда», Цеповяз требует признать недействительными сделки о переходе прав от бывшей жены к их общим детям на доли в компании «Созвездие», которая объединяет химчистку и ресторан в станице Кущевской. Кроме того, бывший «цапок» намерен сохранить за собой 50% уставного капитала, которые он сам оценил в 4,2 миллиона рублей.
В 2015 году семья Цеповязов заключила брачный договор, однако спустя пару лет супруге Наталье надоело обеспечивать сытую жизнь мужа в колонии, и она подала на развод. Согласно договору, всё имущество перешло к общим детям. После этого Цеповяз подал иск о признании брачного договора недействительным. Краснодарский суд его удовлетворил. Теперь по закону всё имущество должно быть поделено поровну между отцом-сидельцем и его отпрысками.
Вячеслав Цеповяз стал известен широкой общественности благодаря попавшим в Интернет фотографиям, на которых он, отбывая наказание в колонии, ест крабов, икру и шашлык, пользуется телефоном. 6 ноября была начата проверка. Позднее арестант назвал снимки «подделкой». В декабре стало известно ещё об одной записи, на которой член банды «цапков» наслаждается ремонтом, который руководство колонии якобы сделало специально для него.
Справка:
Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе Кущевской банды. Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 год. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.