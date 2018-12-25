Дни пробок и битых машин. В Петербург придут тепло, мокрый снег и гололёд

В Петербург идёт тепло с мокрым снегом, которые в союзе принесут заторы на дорогах и увеличение количества аварий.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в ночь на 26 ноября в городе на Неве ожидается облачная погода с мокрым снегом, который местами будет буквально заваливать дороги. Днём снегопад продолжится. При этом столбики термометров достигнут отметки +1. Налипание снежных масс и гололёд обеспечены.

Опасную ситуацию на дорогах закрепит последующее похолодание до минус 8 градусов. 27 и 28 декабря в Петербурге сохранится облачная погода с небольшим снегом и минусом.