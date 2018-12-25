Ирина Бабюк после ухода из Смольного поблагодарила инвесторов и депутатов

Освобожденная 25 декабря от должности экс-председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк прокомментировала «Фонтанке» свое увольнение. Чиновница надеется, что команда профессионалов в ведомстве сохранится.

«Комитет по инвестициям последние 6 лет выполнял задачу на максимальное улучшение инвестиционного климата Санкт-Петербурга, ориентируясь, в том числе, на федеральные установки Агентства стратегических инициатив, – сообщила Бабюк. – Выражаю благодарность всем инвесторам, которые работали с нами в эти годы, помогали воплощать в жизнь крупные инфраструктурные социально значимые проекты. Не скажу, что было выполнено все задуманное, были и ошибки. Но не ошибается тот, кто ничего не предпринимает. Мы совместно с бизнес-сообществом, сформировавшимся в городе, с законодательной властью ставили себе масштабные цели и многого достигли».

Кроме того, Ирина Бабюк отдельно поблагодарила Законодательное собрание: «У нас были разногласия с депутатским корпусом, это нормальный рабочий процесс, но в результате именно благодаря нашей совместной работе Санкт-Петербург занял одно из лидирующих мест среди регионов России по уровню развития инвестиционного законодательства. Надеюсь, эти наработки и инициативы будут приносить пользу городу и в дальнейшем, а коллектив комитета по инвестициям будет сохранен как команда профессионалов с уникальными наработанными компетенциями».

По данным «Фонтанки», Ирина Бабюк написала заявление об уходе неделю назад, чиновница это подтверждает. На вопрос о причинах она ответила так: «На то были личные причины. Что касается профессиональных вопросов, то существуют разные точки зрения на инвестиционное развитие города».

Напомним, ранее стало известно, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил Ирину Бабюк от должности. Ее обязанности будет исполнять замглавы комитета Евгений Васильев.