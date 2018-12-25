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Власть
25.12.2018 19:58
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Полтавченко избрали главным в ОСК, но урезали возможности

Экс-губернатор Петербурга, как и предлагал Владимир Путин, получил пост председателя совета директоров государственной судостроительной корпорации. Но с секвестированным функционалом и очень скромной базовой зарплатой - 300 тысяч в год.

Полтавченко избрали главным в ОСК, но урезали возможности

gov.spb.ru

Разбираясь с обязанностями председателя совета директоров ОСК, которым 25 декабря был избран Георгий Полтавченко, и тем, сколько он будет зарабатывать, «Фонтанка» выяснила, что за считаные дни до этого, впервые с 2014 года, был переписан устав общества.

Его редакция ограничила полномочия совета в части аудита корпорации. Тем не менее оставшийся функционал позволяет влиять на корпорацию с годовой выручкой более 326 млрд рублей и почти 100 тысячами душ работников.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» учреждена 21 марта 2007 года указом президента Владимира Путина. 100 % акций «ОСК» находится в федеральной собственности. Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани. Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт, являются плодом труда конструкторских бюро Группы ОСК.  Корпорация строит также гражданский флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях.

Новая версия устава утверждена распоряжением Росимущества день в день с включением Полтавченко в совет директоров ОСК — 17 декабря. По сравнению с последней версией, утвержденной в 2014 году, некоторые пункты были перефразированы, иные пропали вовсе.

Например, в свежей версии списка из более чем 50 вопросов, которые согласно уставу, относятся к компетенции совета директоров, «Фонтанка» не обнаружила пункт о том, что совет занимается координацией взаимодействия служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, ревизионной комиссии и аудитора общества.

В пресс-службе ОСК «Фонтанке» заверили, что согласование устава в новой редакции началось ещё в августе 2017 года, и «никаким образом не связано с новым составом совета директоров, утверждённым 17 декабря этого года». 

«В организационно-штатной структуре ОСК действует служба внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР). Для наделения президента ОСК инструментом, предоставляющим ему оперативную и объективную информацию о соблюдении должностными лицами и структурными подразделениями ОСК требований законодательства и локальных нормативных актов общества, а также для построения единой функциональной вертикали управления между ОСК и обществами группы ОСК в новой редакции устава предлагалось закрепить подотчетность подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля,  президенту общества, – заявили в корпорации.

И заверили, что новая редакция устава общества не предполагает сокращения полномочий совета директоров.  К ней «по-прежнему относятся вопросы согласования внутренних документов общества, регламентирующих систему управления рисками и систему внутреннего контроля. Это те положения и политики, по которым и работает СВКиУР», – пояснили в корпорации.

При этом совет директоров по-прежнему вправе утверждать финансовую политику, стратегию развития ОСК,  приоритетные направления и стратегию достижения поставленных корпорацией целей и имеет возможность контролировать их исполнение. Он же утверждает план исполнения гособоронзаказа ОСК, контролирует контракты на строительство судов и гражданской морской техники, а также ход реализации инфраструктурных проектов. Сделки на сумму более 10% от балансовой стоимости активов ОСК (то есть около 24 млрд рублей) также должны быть одобрены советом. 

Члены совета директоров могут давать рекомендации по распределению чистой прибыли и порядку выплаты дивидендов и определять предельную штатную численность ОСК. Совет контролирует эффективность топ-менеджмента ОСК. Нынешний президент корпорации Алексей Рахманов, судя по уставу, ежеквартально будет предоставлять отчеты о работе в совет. И если там посчитают нужным, то смогут регулировать предельное количество вице-президентов, согласовывать кандидатуру первого вице-президента и давать рекомендации голосующим на выборах единоличного исполнительного органа подшефных верфей, заводов и конструкторских бюро.

При этом для решения ряда вопросов совету директоров не обязательно собираться — его члены могут разбираться с ними и через заочное голосование. Но при равном количестве голосов слово председателя будет решающим.

С таким функционалом Полтавченко, как он обещал, сможет заниматься «наиболее тяжелыми вопросами» для корпорации. В первую очередь это потеря монополии на рынке — конкуренты в лице концерна Калашникова и суперверфи «Звезда» Игоря Сечина наступают буквально на пятки. Предстоит разбираться с падением гособоронзаказа и пытаться увеличить долю заказов в гражданском судостроении, искать средства на устранение технологической отсталости производственных мощностей. Как и писала «Фонтанка», это потребует  лоббистских талантов и быстро покажет, кто Полтавченко в новой роли – «свадебный генерал» или стратег.

Однако на резкий разворот в политике ОСК рассчитывать не приходится — коллеги Георгия Полтавченко по совету директоров совсем не похожи на его подчиненных в Смольном. Скорее, это представители разных кругов власти, зачастую с разнонаправленными интересами. Например, в совет входит заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»  Владимир Артяков (кстати, бывший губернатор Самарской области),  а еще зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и  вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин. Решение сложных вопросов с таким кругом интересантов – уже испытание. Но есть система мотивации.

Согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров «ОСК», экс-губернатор сможет получать вознаграждение за свою работу. Базовая ставка – 300 тысяч рублей в год, но так как он председатель совета, то её надо умножать на  коэффициент 1,3. То есть это минимум 390 тысяч рублей в год. Финальная цифра будет зависеть от количества посещенных очно заседаний и срока исполнения полномочий.  Плюс есть ежегодные премии, которые зависят от того, как ОСК выполняет план по EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации). Если выполнение менее 85%, то премия Георгию Сергеевичу не светит. Если на 100% – её размер будет равен базовой зарплате. А если удастся перевыполнить на 102% – то и 150% от базовой зарплаты. Кроме того, членам совета директоров оплачивают дорогу на заседания по высшему разряду: ВИП-залы, бизнес-класс самолетом и поездом и 15 тысяч рублей в день на гостиницу. Стоит отметить, что в прошлом году на выплаты всем членам директоров ОСК потратил 2,1 млн рублей. Однако такой уровень компенсации все равно вряд ли дотянет до губернаторских доходов — более 5,4 млн рублей за 2017 год.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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