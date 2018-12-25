«Почему вы все не на корпоративах?»: в Петербурге 9 баллов

Загруженность дорог Петербурга к вечеру 25 декабря, как и ожидалось, достигла 9 баллов. К 19 часам, по прогнозам «Яндекс.Карт», должно стать чуть свободнее – 8 баллов.

Напомним, сегодня утром в Петербурге были стандартные 6 баллов, а днём также 6, что сразу на два больше нормы.

Загруженность дорог обычно повышается в преддверии праздников. Так, в Москве вчера вечером «Яндекс» зафиксировал 10 баллов, а сейчас – только 8; по прогнозам столичного Центра организации дорожного движения, наиболее загруженными дороги будут 24 – 28 декабря, а 30 декабря транспортная ситуация станет менее напряженной. Вероятно, в Петербурге ситуация будет развиваться примерно так же.