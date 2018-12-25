Латыши испугались российских Ил-20 над Балтикой

Российские разведывательные самолеты были обнаружены возле морской границы Латвии в Балтийском море. Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии в "Твиттере".

«25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии», — говорится в тексте.

25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20 — NBS (@Latvijas_armija) 25 декабря 2018 г.

Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — советский военный самолёт радиоэлектронной разведки на базе пассажирского самолёта Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.