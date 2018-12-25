Отец Марии Бутиной рассказал о многомиллионных долгах на адвокатов. Увидеть дочь на свободе он рассчитывает до начала процесса

Долг за работу адвокатов, которые защищают интересы арестованной в США Марии Бутиной, составляет около 30 миллионов рублей. Об этом 25 декабря заявил отец россиянки Валерий Бутин.

Недешёвые расценки Бутин объяснил политизированностью процесса. При этом по инициативе одного из адвокатов создан благотворительный фонд Марии Бутиной, куда можно перечислять средства в ее поддержку. По словам отца, задача сейчас найти деньги и сохранить тех защитников, которые есть сейчас.

«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», – цитирует Бутина ТАСС.

Подчёркивается, что семья арестованной разделяет линию защиту. Удачным исходом называют депортацию.

13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием. За работу на российское правительство в качестве иноагента ей грозит до пяти лет тюрьмы. Высылка из страны не исключена, но решение будет принимать профильная комиссия. Слушания её дела назначены на 12 февраля.