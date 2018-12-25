Смольный закольцует дорогой собор Феодоровской иконы Божьей Матери

Вокруг собора Феодоровской иконы Божей Матери на Миргородской улице в Петербурге появится проезд. Это следует из закупки городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который 25 декабря объявил поиск подрядчика для разработки проекта планировки территории.

Как сообщается в технической документации, до 16 марта 2020 года подрядчик должен определить, на каких именно земельных участках расположится проезд вокруг собора. Это выразится в создании десятка чертежей и схем, из которых будет понятно точное местоположение дороги. Кроме того, каждое такое решение необходимо обосновать и объяснить. За работы готовы заплатить 2,9 млн рублей. Комитет принимает заявки до 16 января 2019 года, а подрядчик будет определен 18 января.

Напомним, что Феодоровский собор был реконструирован к 2013 году, к своему 100-летию и к 400-летию императорской династии Романовых. Первоначально он был сооружен в 1913 году в память 300-летия царствования Дома Романовых. В 1932 году был закрыт. В течение 40 лет в обезглавленном храме находился молокозавод. В 1993 году было принято решение о передаче Феодоровского храма церкви.