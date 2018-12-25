Плавание с хвостом русалки в Финляндии набирает обороты. Энтузиасты появились и среди мужчин

В Финляндии плаванием с хвостом русалки заинтересовались даже взрослые, сообщает 25 декабря Yle.

Необычные уроки плавания стали давать в одном из бассейнов города Эспоо, но раньше такая забава привлекала только девочек. Теперь же освоить необычный стиль приходят и взрослые.

Как рассказывает инструктор по плаванию Майей Мёттёнен, которая воплотила в профессию свою детскую фантазию, пол и возраст неважны, главное, чтобы ученик был в состоянии проплыть 50 метров.

«Мне кажется, в прошлом году больше дети занимались русалочьим плаванием, а сейчас много взрослых, открывших для себя это хобби», – говоритт Мёттёнен. По её словам, в этом году у неё появилось более 100 новых учеников-«русалок». На мастер-классы пришли около 20 взрослых.

Так, строитель из Вантаа Маркус Парвиайнен, который пришёл плавать с хвостом русалки, признаётся, что поначалу нервничал, потому что такое занятие больше подходит маленьким девочкам. «Но я подумал, что меня не волнуют чужие мнения. Я хочу быть примером для парней», – говорит он. По словам «русала», многие воспринимают это положительно.

Эспоо – не единственный город, где проводят подобные мастер-классы. Школа русалок, например, открылась в 2017 году в Форсса.