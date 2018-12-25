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Власть
25.12.2018 18:30
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«Запись есть? Дай мне». Владимир Путин решил посмотреть интервью, которое он дал тяжелобольной Регине Парпиевой

Президент России Владимир Путин захотел посмотреть интервью, которое он дал 17-летней Регине Парпиевой сразу после большой пресс-конференции. 25 декабря глава государства попросил запись у пресс-секретаря.

Это произошло во время разговора с Дмитрием Песковым о проекте «Мечтай со мной», в рамках которого волонтёры исполняют желания тяжелобольных детей, сообщает ТАСС. Путин признался, что пока не успел посмотреть конечный продукт работы Регины.

«Запись есть? Дай мне!» – попросил президент пресс-секретаря. «Девочка – красавица!» – добавил Путин, говоря об авторе интервью.

5 декабря в ходе посещения форума добровольцев президент осмотрел стенды благотворительных проектов, в том числе инициативы «Мечтай со мной». Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин собрал все оставшиеся. В одном из них 17-летняя Регина Парпиева просила о возможности взять интервью у известного человека. 20 декабря после ежегодной большой пресс-конференции Путин  ответил на вопросы девушки.

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