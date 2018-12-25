Сбалансированный подход к сбережению и заимствованию. ЦБ рассказал, почему в Петербурге цены растут медленнее, чем в целом по стране

С начала года потребительские цены в Северо-Западном федеральном округе выросли на 3,6%, говорится в отчете Северо-Западного управления ЦБ.

Как отмечают аналитики регулятора, показатель оказался ниже, чем в целом по стране (3,8%) и чем прогнозный показатель по итогам всего года (4%). «Это определялось прежде всего сохранением умеренного потребительского спроса в большинстве регионов округа при достаточно сбалансированном подходе населения к сбережению и заимствованию», – комментируют в ЦБ. При этом рост в ноябре на 0,3 п.п. соответствовал общей динамике.

Только в Петербурге тоже наблюдалось ускорение роста цен. Только в ноябре инфляция составила 0,2 п.п., в годовом выражении – 3,5%. Сильнее подорожало продовольствие (с 2,2% до 3,2% в ноябре). Зато замедлились темпы роста цен на услуги (с 3,4% в октябре до 3,1% в ноябре) и непродовольственные товары (с 4,2% в октябре до 4,1% в ноябре).