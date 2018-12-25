Неприкрытая Родина-мать, или Как Беглов объяснил ценности и уволил Бабюк

На предновогоднем заседании правительства Петербурга врио губернатора передал “привет” депутатам, некоторым чиновникам и обозначил, что Европа, как минимум, была нашим врагом. Врагом же городских инвестиций, видимо, была определена глава соответствующего комитета Ирина Бабюк.

Александр Николаев/Интерпресс

С приходом Александра Беглова на пост врио губернатора заседания правительства в Смольном все более драматичны. Диалоги, метафоры. И даже такие: «пойдем со мной, брат во Христе». Так, якобы, обратился врио губернатора Александр Беглов к своему заместителю Игорю Албину, которому еще накануне телеграм-каналы прочили увольнение. Депутатам врио губернатора указал на вредительство, а они произнесли слово «дремучесть».

Заседание правительства 25 декабря началось с ошибки. Врио губернатора Александр Беглов, представляя гостей Смольного, оговорился и назвал пришедшего на правительство депутата Максима Резника Михаилом.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что имена для Беглова действительно не так важны, как смыслы. Поглядев в бумагу, комментируя выступление подчиненных, посвященное исполнению «майских указов», врио губернатора неожиданно перешел на частности: «Все чаще промышленные территории переводятся в жилые, это показывают и поправки к закону о Генеральном плане. Например, были переведены земли мясокомбината». Видимо, речь шла о поправке экс-главы совета директоров компании «Лидер-Групп», коммуниста Александра Рассудова по участкам завода «Самсон» на Московском шоссе, там же его бывший работодатель выкупил 1,4 га для строительства домов. Врио губернатора, на прошлой неделе собственноручно подписавший эти самые поправки к Генплану, уколол депутатов и тут же, как ни в чем не бывало, принялся творить абстрактное будущее. Петербургу нельзя стать спальным городом или городом-музеем, а жителям надо где-то работать, кроме как в сфере обслуживания. Эту мысль он повторяет уже не первый раз, например, в конце октября чиновников он увещевал сделать каждый квадратный сантиметр «золотым яичком».

Общие рассуждения об экономическом развитии города были не главным вопросом предновогоднего заседания правительства. Кульминационным вторым пунктом повестки значилась подготовка к 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Чиновники поочередно выходили к трибуне и рассказывали, кто и сколько вложил в организацию празднования этой даты. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал про выплаты 400 тысячам ветеранам и детям войны. К этой дате они получат 1,7 млрд рублей – по 7 тысяч инвалидам и участникам войны, ветеранам, награжденным медалями, и по 3 тысячи детям. С 26 по 28 января, помимо этого, они смогут не платить за проезд в транспорте. А еще в эти даты запланирован масштабный концерт в Ледовом дворце (так, что, видимо, придется отменять хоккейный матч). А 27 января – военный парад на Дворцовой и салют.

Глава комитета по культуре Константин Сухенко добавил, что в Северную столицу летит ансамбль песен и плясок имени Александрова, но у них так заведено, что передвигаются они на отдельном самолете Министерства обороны. Чиновник попросил врио губернатора договориться как-то с министром, чтобы организовать приезд артистов. «Что вы данное собрание загружаете такими техническими вопросами, все решено уже», – сдвинул брови Беглов.

Тщательно инспектируя ход подготовки к памятной дате градоначальник внезапно вспомнил о состоянии Пискаревского мемориала: «А там еще не посадили ели? Со стороны Ленинградской области надвигается высотная застройка, надо прикрыть Родину-мать».

Вслед за чиновниками на трибуну потянулись ветераны. Самым громким и ярким оказался Исай Кузинец, председатель по культурно-воспитательной работе Совета ветеранов.

«В истории человечества только три города пережили такую блокаду – Карфаген, Троя и Ленинград, победил только наш город», – громыхал он на весь зал заседаний и требовал закрепления в законодательстве понятия «Ленинградская битва», создания блокадной энциклопедии и расширения музея на Соляном переулке. «Почему мы говорим о фашистской блокаде Ленинграда? 12 стран стояло здесь под Ленинградом! И когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример», – разошелся он и заявил, что точка зрения о необходимости проведения военного парада на Дворцовой площади победила.

Сидевший все это время, уткнувшись в телефон, Максим Резник не выдержал и попросил слова. «Считаю должным сказать, что не согласен с такой позицией, что какая-то точка зрения победила. Эта дата памятная. Но есть две философии. Одна – чтобы такое никогда не повторилось. У некоторых другая – можем повторить», – произнес он. По словам депутата, нельзя переписывать историю и добавлять в нее современную политическую конъюнктуру, по крайней мере с такой дремучей позицией он мириться не готов. «Наш город осаждала фашистская армия», – поправил ветерана Резник.

Слова оппозиционера задели врио губернатора, который не единожды рассказывал соглашающимся с ним подчиненным, что страна сейчас сражается с внешней, западной угрозой, от нее надо защитить молодежь и заодно создать новую ядерную бомбу.

«Что тут прятаться и скрывать? Это есть история. Европейские страны принимали участие в войне, в коалиции с Гитлером. Не только фашистская Германия», – ответил Резнику Беглов и добавил, что никакой демократии тогда не было на Западе, а был холокост и казни людей. «Иногда лучше молчать, чем говорить», – вырвалось у депутата. Но Беглов даже и не заметил: «Я вас не перебивал. А парад будет. Ветераны его поддержали. Вы человек продвинутый, и депутатов я прошу помощи в его проведении, вместо того, чтобы переводить территории мясокомбината в зоны жилой застройки».

Воздух был накален, журналисты в соседнем зале для трансляций «ахали» от каждого пассажа. Вероятно, чтобы разрядить обстановку, Беглов объявил 15-минутный перерыв. А сам обратился к вице-губернатору Игорю Албину, вызвав его побеседовать в этой паузе. Трансляция в этот момент уже была выключена, но очевидцы уверяют – врио произнес фразу : «Ну идем со мной, брат во Христе, поговорим».

В течение последних дней в медиапространстве Албина ежедневно по несколько раз увольняли, в том числе и СМИ, явно занимающиеся предвыборной кампанией врио губернатора. Особенно Албину досталось после выступления активистки Аллы Андреевой на пресс-конференции Владимира Путина. Там она пожаловалась на тяжелую судьбу обманутых дольщиков, обвинив попутно в этом вице-губернатора. В ответ Албин заявил, что готов уволиться, но с Андреевой работать не будет, потому что она уже год как получила квартиру и вовсе не дольщица. Беседовали ли врио губернатора и его заместитель, курирующий стройку, об этом, или о чем-то другом, неизвестно. Однако с перерыва Беглов вернулся на кураже.

После обсуждения детского отдыха, он принялся распекать чиновников. Досталось главе комитета по природопользованию Игорю Григорьеву: «Стоит задача передать полигон Красный бор в ведение Российской Федерации, документы старые, карты еще с Советского союза. Комитет по природопользованию работает неудовлетворительно. Надо навести порядок в сфере экологии, чтобы жители могли дышать чистым воздухом».

Потом досталось строительному блоку : «Если взять 2019-2024 годы, то выдано разрешений на строительство более 20 млн кв. м. Для обеспечения этого жилья соцобъектами нужно найти 200 млрд руб. Деньги немаленькие». По словам Беглова, в 2016-2018 годах в Петербурге построили 9 млн кв. метров жилья и должны были построить 74 детских сада и 37 школ, в итоге лишь половина детских садов построена, а школ и того меньше – треть. Отставание и по метро, и по дорогам. Вот Крымский мост за два года построили, а у нас и километровую дорогу проложить не могут за это время.

Досталось и главе комитета по инвестициям Ирине Бабюк: «Нужно привлекать инвестиции. Здесь доменную печь не поставишь. Нам нужно притаскивать умные технологии, надо создавать свою Силиконовую Долину. Сегодняшние проекты не влияют на экономику. 490 договоров аренды земельных участков, а в итоге доход – 3,8 млрд рублей. Накопленная задолженность инвестпроектов – 13 млрд руб, из которых 3,7 – безнадежные. Объем принятых будущих обязательств составляет 86 млрд рублей. Новые обязательства – 282 млрд рублей. А нам очень нужны рабочие места». Уже после заседания правительства выяснилось, что реализовывать наказ врио придется уже другому главе комитета – Ирине Бабюк было подписано ее очередное заявление об уходе.

Наконец, вспомнил Беглов об Алле Андреевой: «Поручение президента было разобраться с дольщиками. Мы провели совещание, подписали двустороннее обязательство. 85% получат квартиры в 2019 году, остальные в 2020-м, это связано с процедурами банкротства. Надо посмотреть, сколько средств необходимо инвестировать в достройку объектов. Люди в горе. Поручения президента не обсуждаются, они выполняются. Алла Андреева – сложная женщина. Но ее можно понять. Она потеряла мужа. У нас нет времени. Надо переформатировать свое отношение к делу».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»