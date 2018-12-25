Новость в картинке: Что бесит российских водителей в преддверии новогодних праздников

До Нового года остается меньше недели, и предпраздничная суматоха в самом разгаре. Однако это не только приятные хлопоты, но нередко и повышенный стресс. В компании Ford решили узнать, что больше всего раздражает российских водителей в последнюю неделю декабря.

Опрос, проведенный в официальной группе марки «ВКонтакте», показал, что самым большим источником стресса в предновогоднюю неделю для российских автомобилистов являются пробки на дорогах. Напомним, сегодня днём загруженность дорог Петербурга достигла аномальных 6 баллов – обычно днём бывает 4. Сейчас, по оценке «Яндекса», в городе уже 8 баллов.

Кроме того, водителей бесят проблемы с парковками (это демонстрировали и разговорчики в «Яндексе», зафиксированные «Фонтанкой»), а также пьяные пешеходы и водители.

Однако даже пробки и прочие раздражители не в силах заставить автомобилистов отказаться от привычки ездить за подарками на автомобиле – так делать предпочитают больше половины респондентов. Но неожиданным оказалось то, что 20% россиян в принципе не дарят подарки на Новый год.

Находятся и те, кому праздничное настроение не омрачает ничто, и таких автомобилистов среди опрошенных оказалась почти треть.