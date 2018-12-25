Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка - посетить «борт номер один»

Президент РФ разрешил 15-летнему Арслану снять фильм о своем самолете Ил-96-300.

«Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», – рассказал ТАСС 25 декабря Арслан, который специально для посещения «борта номер один» прилетел из Башкирии.

По его словам, самым сильным впечатлением стало посещение кабины пилотов, которые управляют Ил-96-300. Кроме того, он удивился тому, с каким комфортом летает президент.

Арслан рассказал, что к сотрудникам специального летного отряда "Россия" предъявляются особые требования, а также на «борту номер один» действует режим секретности. Несмотря на это, ему удалось снять кадры для своего фильма о самолете главы государства, который в скором времени появится на одном из видеохостингов.

Кроме того, 15-летний режиссер получил от президента в подарок камеру, а также познакомился с работой столичного аэропорта.

Ранее президент помог исполниться желанию девочки Вероники, которая хотела посмотреть, как делается кино, и для нее устроили специальную экскурсию на «Мосфильм». Помимо этого Артем смог увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, так как для него была организована поездка на вертолете. А 17-летняя Регина примерила на себя роль журналиста и взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Президент решил принять участие в благотворительном проекта "Мечтай со мной", в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей, во время посещения форума добровольцев России.