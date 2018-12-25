«Вольво» распалась на части от удара о памятник на Дороге жизни

Памятник, посвящённый Дороге жизни, стал «жертвой» ДТП под Санкт-Петербургом, во Всеволожском районе Ленобласти, днём 25 декабря.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 12:50 на 19-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье 60-летний водитель автомобиля «Вольво» наехал на препятствие. Никто не пострадал.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что Volvo XC90 сбил 19-й мемориальный километровый столб, обозначающий бывшую Дорогу жизни от Ленинграда до Ладожского озера.

«Человеку за рулём стало плохо. Во время ДТП были потеряны права и документы на машину. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение», – пишет в комментариях Евгения.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, по предварительной версии, водитель «Вольво» зацепил снег у обочины и потерял управление, его стало заносить, и на пути оказался столб. Мужчина получил ссадины. Прибывшие на место медики осмотрели его и госпитализировать не стали.

«Он снёс 19-й столб Дороги жизни, до этого так же сносили 20-й, и в 18-й прилетала машина, все с тяжёлыми последствиями были ДТП», – припоминает в комментариях Михаил.