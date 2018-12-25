ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

«Лидер Групп»

С 1 января 2019 года увеличится цена квадратного метра в жилых комплексах VITAMIN и «Три кита-3». Удорожание связано с повышением строительной готовности.

Оба жилых комплекса возводятся компанией «Лидер Групп» в посёлке Мурино Всеволожского района, в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». Благодаря своему удачному месторасположению и хорошей транспортной доступности, Мурино, юридически являясь территорией Ленинградской области, фактически превращается в один из современных, красивых, молодых и успешных районов Санкт-Петербурга.

Здесь все создается с нуля: новые жилые комплексы будут окружены всей необходимой современной инфраструктурой – это и школы, и детские сады, и спортивные клубы с бассейнами, и торгово-развлекательные центры.

Три корпуса средней этажности (16-17 этажей) ЖК VITAMIN отличаются от привычных высоток. Выразительный внешний вид дополняет фасадное остекление, что визуально делает комплекс воздушным и легким. Отвечая всем передовым стандартам «комфорт-класса», ЖК VITAMIN имеет закрытую охраняемую территорию, видеонаблюдение, подземный паркинг и гостевые автостоянки. Для удобства жильцов – просторные холлы с дизайнерской отделкой, помещения для консьержа, колясочные, бесшумные современные лифты – грузовой и пассажирский, во 2-м и 3-м корпусах предусмотрены кладовые. На первых этажах жилого комплекса будут расположены объекты бытового и социального назначения – магазины, аптеки, салоны красоты.

«Три кита-3» – это третья очередь концептуального жилого комплекса «Три кита» от компании «Лидер Групп». Первая очередь уже введена в эксплуатацию и активно заселяется. Несколько домов ЖК «Три кита-3» образуют уютный закрытый и охраняемый двор. Комплекс оснащен системой видеонаблюдения и службой консьержей, а также имеет общий пункт охраны, откуда будет осуществляться наблюдение за всей придомовой территорией. Интерьер холлов выполнен в стиле хай-тек: яркое креативное пространство будет каждый день радовать глаз и поднимать настроение. В каждой парадной предусмотрены колясочные. Также в третьей очереди будет построен физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами для детей и взрослых.

Узнать больше об этих и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/