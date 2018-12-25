18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -1
$ 68.74р
78.43р
19:09 25.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
25.12.2018 18:12
Печать

ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

«Лидер Групп»

С 1 января 2019 года увеличится цена квадратного метра в жилых комплексах VITAMIN и «Три кита-3». Удорожание связано с повышением строительной готовности.

Оба жилых комплекса возводятся компанией «Лидер Групп» в посёлке Мурино Всеволожского района, в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». Благодаря своему удачному месторасположению и хорошей транспортной доступности, Мурино, юридически являясь территорией Ленинградской области, фактически превращается в один из современных, красивых, молодых и успешных районов Санкт-Петербурга. 

Здесь все создается с нуля: новые жилые комплексы будут окружены всей необходимой современной инфраструктурой – это и школы, и детские сады, и спортивные клубы с бассейнами, и торгово-развлекательные центры.

Три корпуса средней этажности (16-17 этажей) ЖК VITAMIN отличаются от привычных высоток. Выразительный внешний вид дополняет фасадное остекление, что визуально делает комплекс воздушным и легким. Отвечая всем передовым стандартам «комфорт-класса», ЖК VITAMIN имеет закрытую охраняемую территорию, видеонаблюдение, подземный паркинг и гостевые автостоянки. Для удобства жильцов – просторные холлы с дизайнерской отделкой, помещения для консьержа, колясочные, бесшумные современные лифты – грузовой и пассажирский, во 2-м и 3-м корпусах предусмотрены кладовые. На первых этажах жилого комплекса будут расположены объекты бытового и социального назначения – магазины, аптеки, салоны красоты.

«Три кита-3» – это третья очередь концептуального жилого комплекса «Три кита» от компании «Лидер Групп». Первая очередь уже введена в эксплуатацию и активно заселяется. Несколько домов ЖК «Три кита-3» образуют уютный закрытый и охраняемый двор. Комплекс оснащен системой видеонаблюдения и службой консьержей, а также имеет общий пункт охраны, откуда будет осуществляться наблюдение за всей придомовой территорией. Интерьер холлов выполнен в стиле хай-тек: яркое креативное пространство будет каждый день радовать глаз и поднимать настроение. В каждой парадной предусмотрены колясочные. Также в третьей очереди будет построен физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами для детей и взрослых.

Узнать больше об этих и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
«Лидер Групп»
25.12.2018 18:12

ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

С 1 января 2019 года увеличится цена квадратного метра в жилых комплексах VITAMIN и «Три кита-3». Удорожание связано с повышением строительной готовности.
Группа компаний «Пионер»
25.12.2018 17:03

Первая очередь ЖК LIFE-Лесная введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов первой очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.
Компания Л1
25.12.2018 15:21

Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ГК «КВС»
25.12.2018 14:03

Машиноместо за полцены

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50% на второе (меньшее по цене) место.
ГК «КВС»
25.12.2018 13:31

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
ГК "КВС"
25.12.2018 13:23

ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение

Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации
ПАО «Группа ЛСР»
25.12.2018 12:31

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Шуваловском»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Лидер Групп»
25.12.2018 12:12

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Сириус В».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?
Setl City
24.12.2018 13:43

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.