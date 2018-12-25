Лжемолочка крадёт из федерального бюджета миллиарды рублей. Производители выдают фальсификат за натурпродукт и платят льготный НДС

Фальсификат молочной продукции ежегодно «крадёт» из федерального бюджета миллиарды рублей из-за льготной ставки НДС в размере 10% вместо стандартной в 18%. Об этом 25 декабря заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Только недоплата НДС – примерно от 10 до 17 млрд рублей», – сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «России 24». При этом руководитель ведомства отметил, что подсчеты велись поверхностно, исходя из средней цены молочной продукции.

НДС для натуральных продуктов на основе молока исчисляется по ставке 10%, с использованием растительных жиров – 18%. Ранее сообщалось, что в розничных торговых сетях доля лжемолочки составляет 8 – 12%. Проверка проводилась с участием Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества.