СКА почти полматча проигрывал «Куньлуню», но сумел вырвать победу. Три результативные передачи отдал Прохоркин

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» во вторник, 25 декабря, в Шанхае.

Петербургская команда проигрывала к 27-й минуте со счетом 0:2, но сумела закончить встречу в свою пользу – 5:3.

Голы за СКА забили Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (32), Андрей Кузьменко (46), Давид Рундблад (53 — в большинстве) и Олег Ли (60 — в пустые ворота). Три результативных паса на счету Николая Прохоркина. У «Куньлуня» отличились Йоонас Ярвинен (24), Брэндон Ип (22), Оскарс Бартулис (60).

У СКА теперь 64 очка после 40 матчей и второе место в Западной конференции. Армейцы с Невы по-прежнему отстают на шесть очков от лидирующего ЦСКА.

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Хабаровске против местного «Амура».