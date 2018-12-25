В Финляндии за одним рождественским ужином собрали 1000 бедных

Меценаты и волонтёры в Финляндии помогли скрасить Рождество малообеспеченным и одиноким.

В хельсинкском районе Пасила благотворительный фонд Hursti накануне устроил ужин для более чем 1000 людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. Организовать праздник помогли 200 волонтёров, сообщает Yle.

Также 28 тысяч малообеспеченных семей с детьми по всей Финляндии получили на Рождество подарочные карты на 70 евро, которые можно использовать в одной из трёх крупных сетей супермаркетов. Деньги собрать помогла организованная Красным Крестом кампания «Рождественское настроение».

А в городе Куопио 150 одиноких стариков, мечтающих встретить Рождество в семьях, приняли к себе добровольцы.